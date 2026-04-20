Самозанятые не проявили большого интереса к добровольным взносам в Социальный фонд

Пока возможность добровольного социального страхования не очень интересует самозанятых. За первые три месяца существования пилотного проекта по страхованию к нему присоединились только 25 тыс. человек с таким статусом, хотя всего в России официально 16 млн самозанятых, пишет "Коммерсант". Впрочем, часть из них работает и в найме, так что обеспечены возможностью получения больничных выплат во время болезни. Также не все 16 млн ведут реальную деятельность в качестве самозанятых.

С 1 января 2026 года самозанятым позволили самостоятельно платить взносы в Социальный фонд, чтобы получать больничные и – в дальнейшем – пенсию. Самозанятыым предлагают два тарифных плана – с суммой страхового покрытия 35 тыс. руб. или 50 тыс. руб. (взносы - 1344 руб. или 1920 руб. в месяц соответственно).

По данным Минтруда, больше половины (59%) оформивших страховку самозанятых выбрали покрытие в 50 тыс. руб. Также около половины участников добровольного страхования смогут получить 100% страховой суммы, поскольку имеют страховой стаж более восьми лет.

В октябре 2025 года замминистра труда РФ Андрей Пудов заявлял, что более 80% самозанятых готовы платить за себя страховые взносы социального страхования. По его словам, "есть запрос со стороны самозанятых на возможность добровольного социального страхования". Пудов отметил, что у частных страховых компаний есть аналогичные страховые продукты, но популярность их у самозанятых невысока, они бы хотели участвовать именно в программе ОМС. Поэтому Минтруд тогда внес в Госдуму законопроект о соответствующем эксперименте.

Пудов сообщил, что число самозанятых, добровольно вносящих пенсионные взносы, растет. Часть самозанятых – 923 тыс. – уже получают различные виды пенсий, большая часть – по старости. Однако чиновник не уточнил, относится ли желание платить взносы ко всем зарегистрированным самозанятым или только к примерно 7 млн проявляющим активность – фиксирующим доходы и платящим налоги.