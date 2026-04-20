Самозанятые не проявили большого интереса к добровольным взносам в Социальный фонд

20 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Самозанятые не проявили большого интереса к добровольным взносам в Социальный фонд

Пока возможность добровольного социального страхования не очень интересует самозанятых. За первые три месяца существования пилотного проекта по страхованию к нему присоединились только 25 тыс. человек с таким статусом, хотя всего в России официально 16 млн самозанятых, пишет "Коммерсант". Впрочем, часть из них работает и в найме, так что обеспечены возможностью получения больничных выплат во время болезни. Также не все 16 млн ведут реальную деятельность в качестве самозанятых.

С 1 января 2026 года самозанятым позволили самостоятельно платить взносы в Социальный фонд, чтобы получать больничные и – в дальнейшем – пенсию. Самозанятыым предлагают два тарифных плана – с суммой страхового покрытия 35 тыс. руб. или 50 тыс. руб. (взносы - 1344 руб. или 1920 руб. в месяц соответственно).

По данным Минтруда, больше половины (59%) оформивших страховку самозанятых выбрали покрытие в 50 тыс. руб. Также около половины участников добровольного страхования смогут получить 100% страховой суммы, поскольку имеют страховой стаж более восьми лет.

В октябре 2025 года замминистра труда РФ Андрей Пудов заявлял, что более 80% самозанятых готовы платить за себя страховые взносы социального страхования. По его словам, "есть запрос со стороны самозанятых на возможность добровольного социального страхования". Пудов отметил, что у частных страховых компаний есть аналогичные страховые продукты, но популярность их у самозанятых невысока, они бы хотели участвовать именно в программе ОМС. Поэтому Минтруд тогда внес в Госдуму законопроект о соответствующем эксперименте.

Пудов сообщил, что число самозанятых, добровольно вносящих пенсионные взносы, растет. Часть самозанятых – 923 тыс. – уже получают различные виды пенсий, большая часть – по старости. Однако чиновник не уточнил, относится ли желание платить взносы ко всем зарегистрированным самозанятым или только к примерно 7 млн проявляющим активность – фиксирующим доходы и платящим налоги.

Теги: самозанятые, социальный фонд, больничный лист, страхование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети