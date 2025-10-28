Большинство самозанятых готовы платить взносы соцстрахования - Минтруд

Более 80% самозанятых готовы платить за себя страховые взносы социального страхования, чтобы, например, получать больничные выплаты в случае болезни, заявил заместитель министра труда России Андрей Пудов на круглом столе в Совете Федерации.

По его словам, "есть запрос со стороны самозанятых на возможность добровольного социального страхования". Пудов отметил, что у частных страховых компаний есть аналогичные страховые продукты, но популярность их у самозанятых невысока, они бы хотели участвовать именно в программе ОМС. Поэтому Минтруд внес в Госдуму законопроект о соответствующем эксперименте, ведомство рассчитывает, что документ будет рассмотрен до конца года.

Пудов сообщил, что число самозанятых, добровольно вносящих пенсионные взносы, растет. Часть самозанятых – 923 тыс. – уже получают различные виды пенсий, большая часть – по старости. Однако чиновник не уточнил, относится ли желание платить взносы ко всем 14 млн зарегистрированным самозанятым или только к примерно 7 млн проявляющим активность – фиксирующим доходы и платящим налоги.