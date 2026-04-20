Владимир Шауракс заменит Писцова в кресле мэра Березовского

Евгений Писцов покинул должность главы Березовского по собственному желанию. Новость подтвердили в гордуме города и в департаменте информационной политики региона. По решению губернатора Дениса Паслера, временно исполняющим обязанности мэра назначен Владимир Шауракс.

"Он приступит к исполнению обязанностей с 21 апреля 2026 года в соответствии с положениями Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", – рассказали в департаменте.

Там также добавили, что Писцов принял решение об отставке в связи с переходом на новое место работы.

В прошлом году в Березовском вокруг кресла градоначальника развязался настоящий скандал. В январе депутаты неожиданно избрали мэром "технического кандидата" – начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову. За нее проголосовали 17 депутатов, в то время как за действующего главу Евгения Писцова – шесть. Маслакова взяла самоотвод, но дума не дала ей этого сделать и одобрила ее кандидатуру.

После этого новый мэр подала в суд на депутатов, а затем пропустила свою инаугурацию. На фоне всего этого Евгений Писцов объявил, что остается главой Березовского. Позже к иску Маслаковой присоединился депутат Михаил Киндрась. Иски объединили в один.

19 марта, суд вынес решение, признав действия депутатов думы незаконными, однако окружная дума это решение обжаловала. Только в июне Свердловский областной суд, по итогам апелляционного рассмотрения, оставил решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу заявителя – без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что дума Березовского изменит правила конкурса на пост мэра после скандала с Маслаковой.