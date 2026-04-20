При новой атаке БПЛА на Туапсе погиб мужчина

В результате массированной атаки БПЛА на Туапсе погиб мужчина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале..

По его словам, еще один мирный житель пострадал, ему оказывают всю медицинскую помощь.

Губернатор добавил, что в морском порту произошло возгорание. Кроме того, обломки БПЛА повредили остекление в нескольких зданиях, в том числе в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме. Также повреждена газовая труба.

На прошлой неделе в результате атаки беспилотников в Туапсе погибли два человека, в том числе - 14 летняя девочка. Обломки БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. В Туапсинском округе были введен режим ЧС.