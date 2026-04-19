Против киевских полицейских, которые убежали от стрелка, возбудили дело

Против киевских полицейских, которые убежали от стрелка, бросив без защиты мирных жителей, возбудили уголовное дело о служебной халатности, об этом сообщил генпрокурор Украины.

"Служить и защищать" — не просто лозунг. Он должен быть подкреплен соответствующими профессиональными действиями", — сообщил министр.

Максимальный срок наказания для полицейских — до 8 лет лишения свободы.

Накануне в Киеве в результате стрельбы погибли шесть человек, включая ребенка, 14 человек были ранены.

Украинские СМИ при этом опубликовали видео, на котором видно, как сотрудники патрульной полиции убегают от стрелка, позволяя ему расстреливать безоружных людей.

Нападавшим оказался военный пенсионер, он был ликвидирован при штурме супермаркета, где забаррикадировался с заложниками.