Иран заявил, что получил новые предложения от США

Иран изучает новые предложения от США, которые передал командующий армией Пакистана. Об этом сообщил Высший совет национальной безопасности исламской республики.

Отмечается, что командующего пакистанской армией прибыл в Тегеран в качестве посредника, пишет ТАСС.

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.

17 апреля Трамп заявил, что США могут заключить сделку с Ираном в течение "одного-двух дней".