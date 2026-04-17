Агротехнологические классы сформируют в четырех школах Астраханской области

Агротехнические классы появятся в четырех школах Астраханской области при участии крупных сельхозпроизводителей и ведущих вузов в рамках регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Сергей Еськов подчеркнул, что обеспечение предприятий квалифицированными кадрами – одна из приоритетных задач отрасли.

«Профориентация школьников и ранняя подготовка специалистов должны стать фундаментом для дальнейшего роста аграрного сектора экономики», – считает Сергей Еськов.

Профильные классы появятся в СОШ г. Нариманов, СОШ № 1 г. Харабали им. М.А. Орлова, СОШ с. Сасыколи им. Г.Г. Коноплёва, Татаробашмаковской школе.

В подготовке кадров для агропромышленного комплекса будут задействованы АО «Рыбные корма», ООО «Сельхозпредприятие - Птицефабрика «Харабалинская», ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский», ООО «Белая Дача Волга». Среди образовательных учреждений – Астраханский государственный технический университет, Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева.

Следует отметить, что это не первый опыт по созданию профильных агроклассов в регионе. В этом учебном году на базе СОШ №4 имени Героя РФ Н.М. Васильева созданы и успешно действуют два агротехнических класса. В них углубленно изучают биологию, химию, физику и математику более 60 школьников.