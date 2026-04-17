Виктора Кокшарова лишили должности президента УрФУ

Экс-ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров больше не является президентом вуза. Это произошло после утверждения бывшего директора Института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ (ИРИТ-РТФ) Ильи Обабкова на пост главы университета.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на пресс-службу вуза, решение о назначении Обабкова на новую должность принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин, после чего контракты со всеми проректорами и президентом университета были автоматически прекращены. Однако сам Кокшаров не покидает УрФУ. В вузе пояснили, что сейчас он числится как советник ректора.

"Опыт многолетнего руководителя вуза Виктора Кокшарова должен быть максимально полезным в решении новых задач, стоящих перед университетом", - пояснили в пресс-службе.