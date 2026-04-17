Иран открыл Ормузский пролив на время прекращения огня

Иран открыл Ормузский пролив на время прекращения огня между Израилем и Ливаном, сообщил глава МИД республики Аббас Аракчи.

По его словам, коммерческие суда смогут проходить по согласованному маршруту, передает РИА Новости.

Цены на нефть отреагировали падением на эту новость - баррель марки Brent опустился в стоимости ниже 90 долларов впервые с начала марта.

16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан согласовали прекращение огня . В тот же день он заявил, что "навсегда" открыл Ормузский пролив "для Китая и всего мира".