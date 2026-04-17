Власти дадут послабление преподавателям вузов

Минобрнауки выпустило методические рекомендации для вузов о сроках договоров, которые они заключают с преподавателями. В них дается установка на то, чтобы сделать послабления в части формальных требований.

Отмечается, что вузы часто устанавливают в своих положениях о конкурсе формальные требования к преподавателям: количество публикаций в "нужных" журналах, участие в конференциях, стаж, наличие ученых степеней и званий. На основании формального отбора многих не допускают к конкурсу или же сокращают срок договора. Например, мало статей - короткий договор и т.п. Но срок договора должен определяться характером предстоящей работы, а не личными достижениями кандидата, выраженными в наличии формальных признаков, отмечают в ведомстве.

Рекомендуется заключать бессрочный договор или хотя бы на 5 лет, если образовательная программа не претерпевает изменений, то есть кафедру не закрывают или сокращают. Договоры сроком до 3 лет допускаются, если только работа носит заведомо временный характер по ряду причин: мало студентов и т.п. При этом таких договоров в вузе не должно быть больше 10%.

Фактически вузам дана команда не требовать от преподавателей нужного количества статей, наличия званий и пр. В вузах России также нарастает дефицит преподавателей.