В Пермском крае семейная пара осуждена за разбойное нападение

Верещагинский районный суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.



Установлено, что в октябре 2025 года жители Московской области, мужчина 49 лет и женщина 45 лет, вооружившись предметом, внешне похожим на пистолет, и надев маски, скрывающие их лица, незаконно проникли в дом к ранее знакомой жительнице города Верещагино. Угрожая потерпевшей, они потребовали передачи денежных средств, однако женщине удалось вырваться и убежать. Злоумышленники скрылись с места преступления и были задержаны на территории Костромской области.



С учетом позиции государственного обвинения суд назначил каждому из виновных наказание в виде 7 лет лишения свободы, отбывать которое мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, а женщине в колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевшей суд солидарно взыскал с осужденных компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.