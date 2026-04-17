Почти 70 россиян сыграли в регулярном чемпионате НХЛ этого сезона, это лучший показатель за 25 лет

68 российских спортсменов сыграли в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона 2025/2026, что стало лучшим показателем за последние 25 лет.

Как сообщает издание "Чемпионат", больше представителей России сыграли в НХЛ лишь в сезоне-2000/2001 — 72 человека.

В этом сезоне среди россиян было 11 вратарей, 18 защитников и 39 нападающих.

Лучший бомбардир среди россиян — нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, на счету которого 130 очков. В тройку лучших также входит представитель "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов (89) и выступающий за "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин (84).