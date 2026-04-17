Сергей Кравчук заявил, что за некачественное проведение дорожных работ в Хабаровске подрядчики будут строго наказаны

По поручению мэра города в Хабаровске проведен контроль качества трасс, отремонтированных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и по предыдущему нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Представители городского управления дорог и внешнего благоустройства совместно с экспертами Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России осуществили масштабный объезд дорожных объектов, находящихся на гарантийных срока.

Так, специалисты комиссии осмотрели участки улиц Репина и переулка Алданский. Были зафиксированы незначительные трещины. И, несмотря на то, что дефект не влияет на безопасность движения, его предстоит обязательно устранить в рамках пятилетних гарантийных обязательств подрядчика.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук регулярно подчеркивает: контроль качества выполненных дорожных работ - приоритет работы профильного управления, а взаимодействие с федеральными экспертами позволяет сделать эту работу максимально эффективной.

«Мы ведем жесткий контроль за состоянием дорог, на которые еще действует гарантия. Каждый выявленный дефект - это зона ответственности подрядчика, и он обязан устранить его за собственный счет. Использование опыта специалистов Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России помогает нам увидеть даже скрытые недостатки. Подрядные организации должны понимать: если работа выполнена некачественно, они будут возвращаться и переделывать ее, пока не приведут в соответствие с нормативами», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Как сообщили в администрации Хабаровска, в план весеннего объезда было включено 136 объектов. По каждому выявленному замечанию ведется индивидуальная работа. Специалисты обязательно не только фиксируют, но и выясняют причину возникновения дефекта.

«Работа с подрядчиками по гарантии уже начата. После формирования полного пакета документов от ДСД у нас есть месяц на устранение всех замечаний. Мы ставим подрядчикам жесткие сроки - около двух недель на выполнение работ, чтобы успеть подготовить отчетную документацию. Мелкие трещины проливаются битумом, а более серьезные дефекты устраняются методом «карт» - участок «расшивается» и заполняется новой асфальтобетонной смесью», - пояснили в управлении дорог и внешнего благоустройства.