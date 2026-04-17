Юрий Бурлачко рассказал о развитии промышленного туризма на Кубани

"На днях в Совете Федерации состоялась тематическая дискуссия, в ходе которой сенаторы обсудили ситуацию в сфере промышленного туризма. В частности, подчеркивалась важность развития этого направления в контексте популяризации отечественных производств, профориентации молодежи и привлечения в регионы инвестиций. Предлагалось также ввести в учебные планы школ и вузов норматив по регулярному посещению школьниками и студентами таких предприятий. Краснодарский край, как один из главных туристских центров России, регион, показывающий стабильный рост промышленного производства, особенно заинтересован в развитии этого вида экскурсионных услуг. Причем одним желанием власти Кубани не ограничиваются – каждый год расширяется список наших предприятий, готовых открыть двери гостям", - отметил на своих страницах в соцсетях председатель Кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Спикер напомнил, что на данный момент в Краснодарском крае запущено уже 4 промышленных тура, демонстрирующих достижения региональных производителей: «Винные дороги Краснодарского края», «Индустриальный калейдоскоп Причерноморья», «Строительная сила Псебая», «Промышленная мощь русского юга». Также туристов разных возрастных категорий принимают 25 обрабатывающих производств, а чуть менее сотни предприятий – проводят экскурсии для школьников и студентов.

"Отмечу, что активное участие кубанских компаний в образовательных мероприятиях госпрограммы «Открытая промышленность», говорит о высоких перспективах дальнейшего развития промышленного туризма в нашем регионе. Представители металлургических, химических, транспортных и пищевых производств учатся правильно презентовать свою продукцию, организовывать увлекательные и безопасные экскурсии по своим цехам. За время действия программы Краснодарский край дважды входил в десятку лучших субъектов России по числу присоединившихся к проекту компаний", - напомнил Юрий Бурлачко.

Он также отметил, что развитие промышленного туризма – это еще один из самых эффективных способов привлечения молодежи к работе в стратегически важных сферах экономики.

"Показывая ребятам современные конвейеры и высокотехнологичные производства, рассказывая о той пользе, которую ежедневно приносят нашей стране миллионы сотрудников промпредприятий, мы сможем развеять миф о непрестижности рабочих профессий, предложим нашим выпускникам возможности личностного роста и стабильного будущего", - подчеркнул Юрий Бурлачко.