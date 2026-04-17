Юрий Бурлачко рассказал о развитии промышленного туризма на Кубани

17 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Туризм Краснодарский край
Фото: t.me/yuriy_burlachko

Юрий Бурлачко рассказал о развитии промышленного туризма на Кубани

"На днях в Совете Федерации состоялась тематическая дискуссия, в ходе которой сенаторы обсудили ситуацию в сфере промышленного туризма. В частности, подчеркивалась важность развития этого направления в контексте популяризации отечественных производств, профориентации молодежи и привлечения в регионы инвестиций. Предлагалось также ввести в учебные планы школ и вузов норматив по регулярному посещению школьниками и студентами таких предприятий. Краснодарский край, как один из главных туристских центров России, регион, показывающий стабильный рост промышленного производства, особенно заинтересован в развитии этого вида экскурсионных услуг. Причем одним желанием власти Кубани не ограничиваются – каждый год расширяется список наших предприятий, готовых открыть двери гостям", - отметил на своих страницах в соцсетях председатель Кубанского парламента Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Спикер напомнил, что на данный момент в Краснодарском крае запущено уже 4 промышленных тура, демонстрирующих достижения региональных производителей: «Винные дороги Краснодарского края», «Индустриальный калейдоскоп Причерноморья», «Строительная сила Псебая», «Промышленная мощь русского юга». Также туристов разных возрастных категорий принимают 25 обрабатывающих производств, а чуть менее сотни предприятий – проводят экскурсии для школьников и студентов.

(2026)|Фото: t.me/yuriy_burlachko

"Отмечу, что активное участие кубанских компаний в образовательных мероприятиях госпрограммы «Открытая промышленность», говорит о высоких перспективах дальнейшего развития промышленного туризма в нашем регионе. Представители металлургических, химических, транспортных и пищевых производств учатся правильно презентовать свою продукцию, организовывать увлекательные и безопасные экскурсии по своим цехам. За время действия программы Краснодарский край дважды входил в десятку лучших субъектов России по числу присоединившихся к проекту компаний", - напомнил Юрий Бурлачко.

Он также отметил, что развитие промышленного туризма – это еще один из самых эффективных способов привлечения молодежи к работе в стратегически важных сферах экономики.

"Показывая ребятам современные конвейеры и высокотехнологичные производства, рассказывая о той пользе, которую ежедневно приносят нашей стране миллионы сотрудников промпредприятий, мы сможем развеять миф о непрестижности рабочих профессий, предложим нашим выпускникам возможности личностного роста и стабильного будущего", - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, промышленный туризм, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, винные дороги


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети