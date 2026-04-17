Опрос: жители Екатеринбурга считают охранников самой скучной профессией

Жители Екатеринбурга составили рейтинг самых скучных профессий. Опрос на эту тему в апреле нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, самая скучная профессия, по мнению горожан – это охранник, так считают 12% опрошенных. На втором месте оказался бухгалтер (10%), а замыкает тройку продавец (8%).

В топ-5 скучных вошел и библиотекарь, за которого высказались 7% респондентов. По 4% голосов набрали архивариус, вахтер и сторож. Еще 2% екатеринбуржцев считают, что скучной может быть любая нелюбимая работа.

При этом 19% опрошенных так и не смогли определиться с ответом. А 9% уральцев убеждены, что скучных профессий не бывает.

