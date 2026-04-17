На очередном заседании депутаты Тюменской областной Думы рассмотрели 23 вопроса

В состоявшемся под председательством спикера Фуата Сайфитдинова очередном заседании Тюменской областной думы участвовал губернатор Тюменской области Александр Моор, его заместители, а также главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Депутаты Тюменской областной Думы рассмотрели 223 вопроса повестки.

В частности, тюменские парламентарии одобрили решение направить в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании в РФ». Документ был внесен по инициативе фракции «Единая Россия» регионального парламента. В законопроекте определяется право для участников СВО получение среднего профессионального образования по ускоренной программе с учетом опыта прохождения ими военной службы и полученных военно-учетных специальностей.

«Реализация такого права позволит участникам СВО облегчить трудоустройство и будет способствовать скорейшему вовлечению военнослужащих в мирную жизнь, ускорит их адаптацию после увольнения с военной службы», - пояснил Фуат Сайфитдинов.

Руководитель Тюменской областной Думы выразил надежду, что Государственная Дума поддержит инициативу и будет принят соответствующий федеральный закон.

Также в ходе заседания регионального парламента были заслушаны доклады об итогах деятельности за 2025 год областного омбудсмена Олега Датских, управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области Виталия Левенкова и главы Счетной палаты Тюменской области Дмитрия Огородникова.

В своем отчете Олег Датских сакцентировал внимание на трех вопросах – количество обращений от населения в службу Уполномоченного по правам человека, вопросы, связанные с обеспечением прав участников СВО и усиление ограничений относительно деятельности мигрантов. В 2025-м году в службу поступило почти три тысячи обращений, что несколько больше, чем в предыдущем году, а всего количество обращений с 2022 года, когда появилась служба Уполномоченного, увеличилось на 65%. В основном, люди обращаются по различным юридическим вопросам. Также есть увеличение числа запросов со стороны участников СВО и их семей, их в 2025-м году поступило 889. Все эти обращения оперативно обрабатываются и держатся на контроле.

По словам Олега Датских, актуален так называемый мигрантский вопрос. Омбудсмен считает, чтобы бороться с нелегальной миграцией и все возрастающей нагрузкой на социальную инфраструктуру региона вполне можно расширить перечень сфер, в которых не будут иметь права работать иностранные граждане.

Депутаты приняли доклад Уполномоченного и подчеркнули актуальность и важность функционирования данного института власти.

Депутат Сергей Медведев (фракция «Единая Россия») сказал: "За каждым обращением стоит чья-то трагическая судьба, сложная жизненная ситуация. Служба уполномоченного помогает решить эту ситуацию, пройти вместе этот путь, и это несомненно, очень важно".

Комментируя отчет уполномоченного по правам человека в Тюменской области, председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов отметил особо внимание, которое придавалось работе, связанной с вопросами обеспечения прав участников специальной военной операции и членов их семей.

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области в 2025-м году также уделял особое внимание поддержке участникам СВО – например, более двухсот бойцов прошли санаторное лечение и реабилитацию за счет бюджетных средств. Своевременно, без очередей и излишних хлопот обеспечиваются участники СВО и техническими средствами реабилитации, как в формате электронных сертификатов, так и непосредственно. Также в центре внимания Фонда и многодетные семьи, и студентки-матери, и пенсионеры. Кстати, более двух третей всех трат Фонда – 124,3 миллиарда рублей – приходится именно на пенсионное обеспечение. Всего же Фонд оперирует бюджетом порядка 183 млрд рублей, оказывая 122 вида социальной поддержки.

На пресс-подходе депутат Галина Резяпова (фракция «Единая Россия») обратила особое внимание на то, что в новом формате Фонд пенсионного и социального страхования работает всего лишь третий год.

«У нас, как у народных избранников в январе 2023-го, когда стало известно о слиянии двух фондов (Пенсионного и ФСС) были серьезные опасения в отладке механизма работы, его эффективности. Но благодаря грамотному управлению и высокому уровню цифровизации количество жалоб от граждан не выросло, а наоборот, сокращается с каждым годом. Максимально большая часть заявлений переведена в электронный формат, не нужно обращаться лично, «ходить по мукам», стоять у кабинетов…В части обеспечения мер поддержки социально незащищенных категорий населения Фонд стремится работать в проактивном режиме, когда даже и заявления от получателя не требуется. Фонд успешно использует цифровые технологии и это дает эффект», - сказала депутат Галина Резяпова.

Счетная палата Тюменской области в 2025-м году проверила использование бюджетных средств и имущества в объеме 46 млрд 692 млн рублей, охватив 349 объектов. Также было проведено 216 экспертно-аналитических мероприятий в рамках внешнего муниципального финансового контроля, 5 иных мероприятий279 мероприятий, в том числе 19 комплексных контрольных и 39 экспертно-аналитических мероприятий в рамках внешнего государственного финансового контроля. Вопросов к докладу главы Счетной палаты Дмитрия Огородникова от депутатского корпуса не поступило.

Оксана Величко, председатель комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам подчеркнула, что Счетная палата Тюменской области является ключевым звеном в системе государственного финансового контроля региона.

Народные избранники также рассмотрели и одобрили Договор между органами госвласти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа о порядке и условиях проведения выборов депутатов Тюменской областной думы восьмого созыва, которые состоятся в сентябре текущего года. Согласно документу, органы исполнительной власти и избирательные комиссии всех трех субъектов должны на своих территориях обеспечивать и проводить организационно-технические мероприятия по обеспечению участия избирателей в выборах депутатов облдумы восьмого созыва.

При этом Избирательная комиссия Тюменской области, в соответствии с соглашением, которое должно приниматься между избирательными комиссиями трёх регионов, сможет передать полномочия по выборам депутатов в северных округах избирательным комиссиям Югры и Ямала. Финансирование выборов будет проводиться за счет средств областного бюджета, а также может осуществляться из средств бюджетов автономных округов.

«Этот договор мы рассмотрели на недавно состоявшемся в Салехарде Совете Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала, одобрили его и сейчас внесли в правительства территорий и законодательные собрания наших субъектов», - пояснил Фуат Сайфитдинов.

Один из вопросов повестки заседания был связан с назначением на должность мирового судьи, еще один вопрос – о назначении представителей в квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области. Депутатский корпус одобрил протоколы согласия Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. В окончательном чтении принято шесть законов Тюменской области, в рамках контрольной деятельности заслушано три информации федеральных и региональных органов власти. Традиционно рассмотрен вопрос о награждении достойных граждан наградами Тюменской областной думы, приняты постановления, регламентирующие внутреннюю деятельность регионального парламента.

В конце заседания был проанонсирован ежегодный отчет о деятельности правительства региона в Тюменской областной думе. 28-го мая его представит губернатор Тюменской области Александр Моор.