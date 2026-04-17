На очередном заседании депутаты Тюменской областной Думы рассмотрели 23 вопроса

17 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

На очередном заседании депутаты Тюменской областной Думы рассмотрели 23 вопроса

В состоявшемся под председательством спикера Фуата Сайфитдинова очередном заседании Тюменской областной думы участвовал губернатор Тюменской области Александр Моор, его заместители, а также главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Депутаты Тюменской областной Думы рассмотрели 223 вопроса повестки.

(2026)|Фото: Накануне.RU

В частности, тюменские парламентарии одобрили решение направить в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании в РФ». Документ был внесен по инициативе фракции «Единая Россия» регионального парламента. В законопроекте определяется право для участников СВО получение среднего профессионального образования по ускоренной программе с учетом опыта прохождения ими военной службы и полученных военно-учетных специальностей.

(2026)|Фото: Накануне.RU

«Реализация такого права позволит участникам СВО облегчить трудоустройство и будет способствовать скорейшему вовлечению военнослужащих в мирную жизнь, ускорит их адаптацию после увольнения с военной службы», - пояснил Фуат Сайфитдинов.

(2026)|Фото: Накануне.RU

Руководитель Тюменской областной Думы выразил надежду, что Государственная Дума поддержит инициативу и будет принят соответствующий федеральный закон.

Также в ходе заседания регионального парламента были заслушаны доклады об итогах деятельности за 2025 год областного омбудсмена Олега Датских, управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области Виталия Левенкова и главы Счетной палаты Тюменской области Дмитрия Огородникова.

В своем отчете Олег Датских сакцентировал внимание на трех вопросах – количество обращений от населения в службу Уполномоченного по правам человека, вопросы, связанные с обеспечением прав участников СВО и усиление ограничений относительно деятельности мигрантов. В 2025-м году в службу поступило почти три тысячи обращений, что несколько больше, чем в предыдущем году, а всего количество обращений с 2022 года, когда появилась служба Уполномоченного, увеличилось на 65%. В основном, люди обращаются по различным юридическим вопросам. Также есть увеличение числа запросов со стороны участников СВО и их семей, их в 2025-м году поступило 889. Все эти обращения оперативно обрабатываются и держатся на контроле.

По словам Олега Датских, актуален так называемый мигрантский вопрос. Омбудсмен считает, чтобы бороться с нелегальной миграцией и все возрастающей нагрузкой на социальную инфраструктуру региона вполне можно расширить перечень сфер, в которых не будут иметь права работать иностранные граждане.

Депутаты приняли доклад Уполномоченного и подчеркнули актуальность и важность функционирования данного института власти.

Депутат Сергей Медведев (фракция «Единая Россия») сказал: "За каждым обращением стоит чья-то трагическая судьба, сложная жизненная ситуация. Служба уполномоченного помогает решить эту ситуацию, пройти вместе этот путь, и это несомненно, очень важно".

Комментируя отчет уполномоченного по правам человека в Тюменской области, председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов отметил особо внимание, которое придавалось работе, связанной с вопросами обеспечения прав участников специальной военной операции и членов их семей.

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области в 2025-м году также уделял особое внимание поддержке участникам СВО – например, более двухсот бойцов прошли санаторное лечение и реабилитацию за счет бюджетных средств. Своевременно, без очередей и излишних хлопот обеспечиваются участники СВО и техническими средствами реабилитации, как в формате электронных сертификатов, так и непосредственно. Также в центре внимания Фонда и многодетные семьи, и студентки-матери, и пенсионеры. Кстати, более двух третей всех трат Фонда – 124,3 миллиарда рублей – приходится именно на пенсионное обеспечение. Всего же Фонд оперирует бюджетом порядка 183 млрд рублей, оказывая 122 вида социальной поддержки.

На пресс-подходе депутат Галина Резяпова (фракция «Единая Россия») обратила особое внимание на то, что в новом формате Фонд пенсионного и социального страхования работает всего лишь третий год.

(2026)|Фото: Накануне.RU

«У нас, как у народных избранников в январе 2023-го, когда стало известно о слиянии двух фондов (Пенсионного и ФСС) были серьезные опасения в отладке механизма работы, его эффективности. Но благодаря грамотному управлению и высокому уровню цифровизации количество жалоб от граждан не выросло, а наоборот, сокращается с каждым годом. Максимально большая часть заявлений переведена в электронный формат, не нужно обращаться лично, «ходить по мукам», стоять у кабинетов…В части обеспечения мер поддержки социально незащищенных категорий населения Фонд стремится работать в проактивном режиме, когда даже и заявления от получателя не требуется. Фонд успешно использует цифровые технологии и это дает эффект», - сказала депутат Галина Резяпова.

Счетная палата Тюменской области в 2025-м году проверила использование бюджетных средств и имущества в объеме 46 млрд 692 млн рублей, охватив 349 объектов. Также было проведено 216 экспертно-аналитических мероприятий в рамках внешнего муниципального финансового контроля, 5 иных мероприятий279 мероприятий, в том числе 19 комплексных контрольных и 39 экспертно-аналитических мероприятий в рамках внешнего государственного финансового контроля. Вопросов к докладу главы Счетной палаты Дмитрия Огородникова от депутатского корпуса не поступило.

Оксана Величко, председатель комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам подчеркнула, что Счетная палата Тюменской области является ключевым звеном в системе государственного финансового контроля региона.

Народные избранники также рассмотрели и одобрили Договор между органами госвласти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа о порядке и условиях проведения выборов депутатов Тюменской областной думы восьмого созыва, которые состоятся в сентябре текущего года. Согласно документу, органы исполнительной власти и избирательные комиссии всех трех субъектов должны на своих территориях обеспечивать и проводить организационно-технические мероприятия по обеспечению участия избирателей в выборах депутатов облдумы восьмого созыва.

При этом Избирательная комиссия Тюменской области, в соответствии с соглашением, которое должно приниматься между избирательными комиссиями трёх регионов, сможет передать полномочия по выборам депутатов в северных округах избирательным комиссиям Югры и Ямала. Финансирование выборов будет проводиться за счет средств областного бюджета, а также может осуществляться из средств бюджетов автономных округов.

«Этот договор мы рассмотрели на недавно состоявшемся в Салехарде Совете Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала, одобрили его и сейчас внесли в правительства территорий и законодательные собрания наших субъектов», - пояснил Фуат Сайфитдинов.

(2026)|Фото: Накануне.RU

Один из вопросов повестки заседания был связан с назначением на должность мирового судьи, еще один вопрос – о назначении представителей в квалификационную комиссию при адвокатской палате Тюменской области. Депутатский корпус одобрил протоколы согласия Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. В окончательном чтении принято шесть законов Тюменской области, в рамках контрольной деятельности заслушано три информации федеральных и региональных органов власти. Традиционно рассмотрен вопрос о награждении достойных граждан наградами Тюменской областной думы, приняты постановления, регламентирующие внутреннюю деятельность регионального парламента.

(2026)|Фото: duma72.ru

В конце заседания был проанонсирован ежегодный отчет о деятельности правительства региона в Тюменской областной думе. 28-го мая его представит губернатор Тюменской области Александр Моор.

Теги: заседание тюменской областной думы, фуат Сайфитдинов, депутатский корпус, законопроекты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети