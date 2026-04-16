Фото: Краснодарский краевой суд

"Золотую судью" Хахалеву переобъявили в розыск в России

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева переобъявлена в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК... особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался", - говорится в карточке Хахалевой.

В 2021 году "золотая судья" Елена Хахалёва была отчислена из штата Краснодарского краевого суда. Этому предшествовало лишение судьи полномочий за прогулы рабочих дней. В марте 2020 г. дисциплинарная комиссия Совета судей РФ усмотрела "наличие признаков дисциплинарного проступка" в действиях Хахалёвой.

15 декабря 2021 г. высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении экс-судьи Краснодарского края уголовное дело. В этот же день стало известно, что Следственный комитет заподозрил Хахалёву в хищении 1 млн руб. С 2016 по 2019 гг. экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн зарплаты. Ущерб от действий Хахалёвой составил 979 тыс. руб. Судья незадолго до этого покинула Россию. Сообщалось, что она улетела в Ереван, откуда отбыла в Грузию.

В мае 2022 г. в отношении Хахалёвой было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Она была заочно арестована и объявлена в международный розыск.

