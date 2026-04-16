В Екатеринбурге экс-гендиректора завода "Исеть" отправили в колонию на 14 лет

В Екатеринбурге оглашен приговор по делу экс-гендиректора ОАО "Завод Исеть" Малика Гайсина. Его надолго отправили в колонию.

Гайсину вменяли три эпизода растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, несколько лет топ-менеджер выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы. Общая сумма ущерба составила более 385 млн рублей.

"Гайсин, являясь генеральным директором ОАО "Завод Исеть", пользуясь своим служебным положением, похитил путем растрат вверенные ему денежные средства, перечислив их по договорам займа в пользу подконтрольных ему организаций", - говорилось в материалах уголовного дела.

Ранее государственный обвинитель запросил для Малика Гайсина 14 лет колонии с ограничением свободы на 2 года и штраф в 2 млрд рублей. Оглашение приговора состоялось сегодня, 16 апреля, в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сам Гайсин не признал вину и настаивал на своей невиновности. Суд, изучив все доказательства, назначил ему 14 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года, а также штраф в 2 млрд рублей.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток в Свердловском областном суде.