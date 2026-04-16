Свердловский суд в 50 раз увеличил компенсацию ребенку, покусанному собакой

Свердловский областной суд в 50 раз увеличил размер компенсации морального вреда 9-летнему мальчику, пострадавшему от нападения бездомной собаки. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в апреле 2024 года возле центра образования в Нижней Салде. Ребенок увидел стаю собак, бегущую в его сторону, и застыл. Все пробежали мимо, однако одна из собак все же напала на школьника и укусила за ногу. Мальчик очень испугался, закричал и заплакал, а дома все рассказал родителям, которые отвезли его в больницу. Несовершеннолетнему провели первичную хирургическую обработку и назначили курс из шести антирабических прививок. На ноге у мальчика остался шрам.

Верхнесалдинский районный суд взыскал с администрации МО Нижняя Салда компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. рублей. Причиной нападения суд признал ненадлежащее исполнение органом местного самоуправления обязанностей по обращению с безнадзорными животными, предусмотренных федеральным законодательством.

Не согласившись с решением, истец подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, который также счел сумму выплаты явно заниженной.

"Она не отвечает принципам разумности и справедливости. Ребенок оказался один среди шести крупных бездомных собак, испытал панический страх, кричал и плакал. Лечение и вакцинация причиняли ему физическую боль, а сам инцидент привел к серьезным психологическим последствиям - мальчик теперь боится собак и не решается один выходить на улицу", - заключил суд.

Решение районного суда было изменено. С администрации будет взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу