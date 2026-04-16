Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе выросло до семи

Число пострадавших при атаке БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, к врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников погибли два ребенка. "По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов погиб один ребенок - 14 летняя девочка, вторая погибшая оказалась взрослая девушка, ее личность устанавливают", - написал в Telegram-канале Кондратьев.

Губернатор также сообщил, что обломки БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. В Туапсинском округе ввели режим ЧС.

Напомним, Краснодарский край ночью в очередной раз подвергся массовой атаке украинских БПЛА. Сообщалось, что власти разворачивают пункты временного размещения для жителей.