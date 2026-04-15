На Среднем Урале объявляли временное предупреждение о беспилотной опасности

В среду, 15 апреля, в Свердловской области был объявлен упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, днем на Среднем Урале временно действует предупреждение о беспилотной опасности. Из-за этого возможны ограничения на работу мобильного интернета.

Сейчас спецслужбы отслеживают обстановку. Свердловчан призывают следить за дальнейшими оповещениями и быть готовыми действовать по инструкции при развитии ситуации.

Напомним, что в минувшую пятницу в Свердловской области вводился упреждающий режим реагирования на возможную ракетную опасность. Из-за этого в аэропорту Екатеринбурга было перенесено сразу несколько рейсов.

ОБНОВЛЕНО в 13:18 мск: в правительстве Свердловской области сообщили, что в регионе снят упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА.