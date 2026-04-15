Песков ответил на вопрос о планах по введению ответственности за использование VPN

Кремль не располагает информацией о планах по введению ответственности за использование VPN. Сейчас никаких запретов на этот счет нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном", - цитирует его РИА Новости.

Ранее Минцифры России выступило против введения административной ответственности за использование VPN. По словам главы министерства Максута Шадаева, власти хотят ограничить использование VPN с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. Введение административной ответственности – решение в лоб, которое министерству категорически не нравится.