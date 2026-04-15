В СПЧ сомневаются насчет госцензуры ИИ

Заявление замминистра цифрового развития РФ Александра Шойтова о том, что ИИ должен быть подвергнут цензуре, вызывает вопросы. Так считает член СПЧ Элина Сидоренко.

Она сомневается в технической реализации цензуры ИИ, так как это сложные вероятностные системы, а не просто базы данных с фиксированными ответами. Это едва ли возможно и приведет либо к остановке работы систем, либо к созданию ущербных моделей, не способных отвечать на значительную часть легитимных запросов. А мониторинг того, что пользователь задает нейросети, фактически является прослушиванием личных разговоров, и вмешательство государства в этот процесс без решения суда выглядит как чрезмерный контроль.

"Российские разработчики ИИ и так отстают от мировых лидеров в гонке технологий. Дополнительные ограничения сделают отечественные продукты заведомо менее удобными, "зажатыми" и ограниченными по сравнению с зарубежными аналогами", - считает Сидоренко.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев сказал, что ИИ выдает идеологизированные ответы в духе западной либеральной идеологии, что как раз противоречит 29 статье Конституции РФ, которая запрещает цензуру. А российские пользователи ИИ получают цензурированную информацию и подвергаются манипуляции. Член СПЧ специалист по ИИ Игорь Ашманов отмечает, что нейросети - это инструмент западной идеологической машины.