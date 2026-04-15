В СПЧ сомневаются насчет госцензуры ИИ

15 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество В России
Фото: Накануне.RU

В СПЧ сомневаются насчет госцензуры ИИ

Заявление замминистра цифрового развития РФ Александра Шойтова о том, что ИИ должен быть подвергнут цензуре, вызывает вопросы. Так считает член СПЧ Элина Сидоренко.

Она сомневается в технической реализации цензуры ИИ, так как это сложные вероятностные системы, а не просто базы данных с фиксированными ответами. Это едва ли возможно и приведет либо к остановке работы систем, либо к созданию ущербных моделей, не способных отвечать на значительную часть легитимных запросов. А мониторинг того, что пользователь задает нейросети, фактически является прослушиванием личных разговоров, и вмешательство государства в этот процесс без решения суда выглядит как чрезмерный контроль.

"Российские разработчики ИИ и так отстают от мировых лидеров в гонке технологий. Дополнительные ограничения сделают отечественные продукты заведомо менее удобными, "зажатыми" и ограниченными по сравнению с зарубежными аналогами", - считает Сидоренко.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев сказал, что ИИ выдает идеологизированные ответы в духе западной либеральной идеологии, что как раз противоречит 29 статье Конституции РФ, которая запрещает цензуру. А российские пользователи ИИ получают цензурированную информацию и подвергаются манипуляции. Член СПЧ специалист по ИИ Игорь Ашманов отмечает, что нейросети - это инструмент западной идеологической машины.

Теги: ИИ, цензура, СЧ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети