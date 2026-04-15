Прокуратура РФ никак не реагирует на захваты российских судов, потому что это бессмысленно - генпрокурор

Генеральная прокуратура фактически никак не реагирует на "пиратские захваты" российских судов с нефтью и газом со стороны недружественных государств, поскольку это бессмысленно, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан, отвечая на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о мерах прокурорского реагирования на такие захваты.

"Пиратство идет, нарушение права частной собственности, когда наши корабли задерживают, хоть они и выполняют обязательства в рамках ранее заключенных законных контрактов", - пожаловалась Матвиенко.

"Разделяю негодование по поводу притеснений за рубежом, откровенных пиратских захватов судов. Такие действия разрушают международное право. Но вопрос в первую очередь относится к компетенции Министерства иностранных дел. Прокуроры, конечно, работают, но, если честно, мы не обращались к своим коллегам в недружественных странах, которые проводят такую наглую агрессию. Это просто бессмысленно", - ответил Гуцан.

Матвиенко осталась ответом не довольна и призвала прокуратуру подавать в суды, выражать протесты. "Не должно быть молчания на такие действия", - заключила она.