Переезд в Россию компаний из недружественных юрисдикций могут упростить

Ряд депутатов Госдумы внесли законопроект об упрощении переезда (редомициляции) иностранных компаний в российские специальные административные районы (САР). Это позволит компаниям с российскими акционерами, сталкивающимся с блокировкой деятельности за рубежом, переезжать в РФ, даже если законодательство страны исхода запрещает такой переход.

Законопроект предусматривает, что для компаний, зарегистрированных в САР до сентября 2026 года, требование об изменении личного закона юрлица по правилам страны исхода будет считаться соблюденным. Они сохранят или приобретут статус международной компании с момента регистрации в России.

Также предлагается приостановить до конца 2027 года двухлетний срок исключения из иностранного реестра. После 2028 года правительственная комиссия сможет в индивидуальном порядке признавать требование об исключении соблюденным при наличии блокирующих санкций. Законопроект поможет обеспечить непрерывность бизнеса и защиту прав инвесторов, считают авторы.

В 2025 году президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить возможность редомициляции российских бизнесов, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях. Так, в прошлом году Ozon завершил процедуру редомициляции с Кипра и теперь официально зарегистрирован как Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) "Озон" в САР Калининградской области.