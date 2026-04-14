В Челябинской области на 59,9% выросло взяточничество

В Челябинской области существенно выросло количество данных взяток. Таковы данные регионального управления МВД.

В первом квартале 2026 г. выросло на 59,9% количество выявленных фактов получения взяток. Среди тех, чья причастность к совершению коррупционных преступлений доказана, – главы муниципальных образований и их заместители, а также руководители государственных и муниципальных органов власти.

Суммы взяток, как и их рост или снижение, не приведены.