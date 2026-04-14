14 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский священник предложил бесплатно раздавать земли для повышения демографии

Для повышения демографии, государству стоит бесплатно выдавать земли гражданам, на которых они могли бы чувствовать себя хозяевами. Об этом заявил старший священник Храма-на-Крови и многодетный отец, протоирей Максим Миняйло.

"Гражданам России гектарами раздавать землю и подводить туда свет, ток, дороги. Чтобы доходы от имущественных сделок с жильем и с землей не скапливались у девелоперов и у ограниченного количества тех, кто в этой сфере заправляет, а распределялись бы как национальное достояние для всех граждан нашей страны в форме субсидирования через землю", - передает слова священника "Четвертый канал".

По его словам, необходимо дать людям возможность жить и зарабатывать, тем самым меняя психологию самого человека - на своей земле он сможет почувствовать себя ее хозяином и осознать, что ему даны права и возможности. Это, как считает Максим Миняйло, работало бы намного лучше, чем современные меры поддержки, которые он, тем не менее, поддерживает. Однако, гораздо лучше было бы дать возможность главе семьи хорошо зарабатывать, чтобы содержать свою семью без помощи извне.

"Мы говорим о поддержке молодых семей. Это очень хорошо, но зачем было бы нам поддерживать молодого отца, если бы он сам зарабатывал нормальные деньги? Через поддержку атрофируется некое чувство самобытности, субъектности и самоуважения. Когда тебе 30 лет и тебе до сих пор помогают, такой человек большую семью создать не может. Создание большой семьи кроется в психологии хозяина, продолжателя рода. Это никак не соотносится с тем, кто принимает какую-то донорскую помощь от кого бы то ни было", - добавил протоирей.

Ранее сообщалось, что с 2026 по 2030 год 80 молодых семей Екатеринбурга смогут решить проблему с крышей над головой в рамках муниципальной программы "Доступное жилье молодым семьям". Город поможет с покупкой квартиры или дома, оплатив до 40% стоимости.

Теги: Екатеринйбрг, Миняйло, семья, поддержка, демография, земля


