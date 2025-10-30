Екатеринбург поможет 80 молодым семьям с покупкой жилья до 2030 года

С 2026 по 2030 год 80 молодых семей Екатеринбурга смогут решить проблему с крышей над головой в рамках муниципальной программы "Доступное жилье молодым семьям". Город поможет с покупкой квартиры или дома, оплатив до 40% стоимости, сообщает пресс-служба мэрии.

"Зачастую семьи распадаются из-за нерешенного жилищного вопроса, отказываются от рождения детей. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы будет способствовать укреплению семейных отношений, повышению рождаемости, уменьшению количества разводов, создаст стимул для повышения трудовой активности населения", – говорится в утвержденном документе.

Всего до 2030 года на реализацию программы будет направлено более 578 миллионов рублей из федерального, областного, городского бюджетов, а также из внебюджетных источников. Сама муниципальная программа делится на две: "Обеспечение жильем молодых семей" и "Предоставление молодым семьям региональной поддержки на улучшение жилищных условий".

В первой пара получает муниципальную выплату в размере 35% от стоимости жилья, а пара с детьми или одинокий родитель - в размере 40%. Для этого будет выделено 427 млн рублей, 138 млн из которых - из городского бюджета. За пять лет эта помощь будет оказана 40 молодым парам.

Вторая программа предусматривает выплату субсидии в размере 20% от стоимости квартиры, которую можно направить на первый взнос по ипотеке. Ежегодно планируется помогать восьми парам, для чего выделят 149 млн рублей, 23 из которых - из бюджета Екатеринбурга.

Для получения субсидии необходимо обратиться в районную администрацию по месту проживания. Заявителя проверят на соответствие условиям программы и, при положительном решении, включат в список нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Отметим, что по итогам реализации муниципальной программы "Доступное жилье молодым семьям" с 2016 года свои жилищные условия улучшили более 270 молодых семей.

Напомним также, что в Свердловской области действуют новые меры поддержки молодых семей с детьми. Одна из них – электронный сертификат на покупку товаров первой необходимости для новорожденных. Получить сертификат могут мамы до 23 лет включительно, родившие ребенка с 1 января 2025 года. На 50 тысяч рублей, которые предусмотрены сертификатом, можно купить самое необходимое для малыша: коляску, одежду, пеленки – всего перечень охватывает 59 позиций.