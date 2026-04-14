Осужденный за взятки экс-главный свердловский борец с коррупцией выходит из колонии

Экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков, ранее осужденный за взятки, выходит на свободу из колонии строгого режима, где отбывал свой срок.

Напомним, Дьяков обвинялся по статьям УК РФ "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "Получение взятки в особо крупном размере". Как было установлено, высокопоставленный силовик оказывал покровительство бизнесменам, незаконно возвращавшим НДС из госбюджета.

"Первый эпизод касается получения Дьяковым взятки в 17 млн рублей от бизнесмена Василия Петрова, который проходит обвиняемым по другому уголовному делу о мошенничестве. Второй эпизод – взятка в 200 млн рублей от учредителя компании "ТТК-Екатеринбург", - поясняли в пресс-службе судов Свердловской области.

Задержали Дьякова в 2024 году, тогда же суд отправил его в СИЗО. В дальнейшем главного свердловского борца с коррупцией уволили из МВД.

Сам экс-полицейский признал вину и сотрудничал со следствием. В октябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Андрея Дьякова виновным. Ему было назначено 4 года колонии строгого режима. Также Дьякова лишили специального звания "полковник полиции" и права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на 8 лет.

Недавно бывший борец с коррупцией подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство Андрея Дьякова об УДО.

"Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы осужденного и его защитника, а также мнения представителей ИК и прокуратуры, которые не возражали против удовлетворения ходатайства, суд принял решение об его удовлетворении", - рассказали в пресс-службе.

Таким образом, в ближайшее время Дьяков покинет колонию и окажется на свободе.