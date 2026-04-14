14 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Осужденный за взятки экс-главный свердловский борец с коррупцией выходит из колонии

Экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков, ранее осужденный за взятки, выходит на свободу из колонии строгого режима, где отбывал свой срок.

Напомним, Дьяков обвинялся по статьям УК РФ "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "Получение взятки в особо крупном размере". Как было установлено, высокопоставленный силовик оказывал покровительство бизнесменам, незаконно возвращавшим НДС из госбюджета.

"Первый эпизод касается получения Дьяковым взятки в 17 млн рублей от бизнесмена Василия Петрова, который проходит обвиняемым по другому уголовному делу о мошенничестве. Второй эпизод – взятка в 200 млн рублей от учредителя компании "ТТК-Екатеринбург", - поясняли в пресс-службе судов Свердловской области.

Андрей Дьяков, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского Главка, в суде(2024)|Фото: Накануне.RU

Задержали Дьякова в 2024 году, тогда же суд отправил его в СИЗО. В дальнейшем главного свердловского борца с коррупцией уволили из МВД.

Сам экс-полицейский признал вину и сотрудничал со следствием. В октябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Андрея Дьякова виновным. Ему было назначено 4 года колонии строгого режима. Также Дьякова лишили специального звания "полковник полиции" и права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на 8 лет.

Недавно бывший борец с коррупцией подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство Андрея Дьякова об УДО.

"Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы осужденного и его защитника, а также мнения представителей ИК и прокуратуры, которые не возражали против удовлетворения ходатайства, суд принял решение об его удовлетворении", - рассказали в пресс-службе.

Таким образом, в ближайшее время Дьяков покинет колонию и окажется на свободе.

Теги: Дьяков, колония, суд, УДО


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.10.2025 13:25 Мск Бывшего главного свердловского борца с коррупцией отправили в колонию за взятки
Ранее 15.05.2025 09:42 Мск Бывшего главу свердловского управления ФНС заочно арестовали
Ранее 15.04.2025 13:05 Мск Бывший глава свердловского управления ФНС объявлен в розыск
Ранее 27.03.2025 15:16 Мск Бывшего главу антикоррупционного управления свердловской полиции освободили из СИЗО
Ранее 18.07.2024 14:59 Мск Подследственного главного свердловского борца с коррупцией уволили из МВД
Ранее 06.06.2024 13:57 Мск Главного свердловского борца с коррупцией оставили под арестом
Ранее 23.05.2024 15:02 Мск "Настроение позитивное". Главного свердловского борца с коррупцией отправили в СИЗО по делу о взятке
Ранее 22.05.2024 11:29 Мск В ФНС России отрицают задержание экс-главы управления по Свердловской области
Ранее 21.05.2024 15:05 Мск Назначена и.о. руководителя управления ФНС по Свердловской области
Ранее 21.05.2024 12:02 Мск У высокопоставленного свердловского полицейского проходят обыски

