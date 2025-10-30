Бывшего главного свердловского борца с коррупцией отправили в колонию за взятки

В Екатеринбурге вынесен приговор экс-начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрею Дьякову. Бывшего высокопоставленного силовика отправили в колонию строгого режима.

Напомним, Дьяков обвинялся по статьям УК РФ "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и "Получение взятки в особо крупном размере". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, он оказывал покровительство бизнесменам, незаконно возвращавшим НДС из госбюджета.

"Первый эпизод касается получения Дьяковым взятки в 17 млн рублей от бизнесмена Василия Петрова, который проходит обвиняемым по другому уголовному делу о мошенничестве. Второй эпизод – взятка в 200 млн рублей от учредителя компании "ТТК-Екатеринбург", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что экс-полицейский признал вину и сотрудничал со следствием. Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Андрея Дьякова виновным. Ему назначено 4 года колонии строгого режима. Также Дьяков лишен специального звания "полковник полиции" и права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на 8 лет.

Напомним, что в прошлом году главного свердловского борца с коррупцией уволили из МВД, когда он уже находился под следствием.