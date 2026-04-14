ЕС выдвинул 27 условий новому премьеру Венгрии

Новый премьер Венгрии, которым должен стать лидер победившей на парламентских выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр, обязан выполнить 27 условий для размораживания финансирования Венгрии со стороны ЕС. Об этом пишет The Financial Times.

Мадьяру было передано, что он может получить 35 млрд евро европейских субсидий, но прежде всего должен разблокировать кредит киевскому режиму в 90 млрд евро и снять вето на пакет санкций против России. В списке также многочисленные решения уходящего премьера Виктора Орбана, направленные на обеспечение суверенитета Венгрии.

Ожидаемым является требование принимать мигрантов. При Орбане Венгрия отказалась выполнять решение Европейского суда, признавшего местное законодательство о предоставлении убежища нарушением правил ЕС. Этот спор обходится Венгрии в ежедневный штраф в размере 1 млн евро, который в итоге достиг почти 900 млн евро и который Брюссель вычитает из доли страны в бюджете ЕС.

"У нас много рычагов влияния", – сказал довольный представитель ЕС.

Мадьяр говорит, что его первым зарубежным визитом будет поездка в Варшаву, потом в Вену, а потом он отправится в Брюссель. Он не скрывает, что ориентируется прежде всего на ЕС. Американский миллиардер Илон Маск написал, что "организация Сороса захватила Венгрию".