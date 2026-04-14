В южноуральском ЗАТО супруги поверили мошенникам и потеряли 3,4 миллиона

В южноуральском ЗАТО Озёрск пожилые супруги поверили мошенникам и лишились денег. Речь идёт о 3 млн руб.

73-летней даме позвонил якобы сотрудник маркетплейса и попросил назвать смс-код для получения посылки. Женщина ждала подарки ко дню рождения и сообщила цифры. В трубке она услышала: "Скорее снимай деньги, она сообщила код". После этого супруги сразу заблокировали свои счета.

Позже пенсионерка получила смс‑сообщение, имитирующее уведомление от портала "Госуслуги" о несанкционированном входе в личный кабинет, с номером горячей линии. Потерпевшая позвонила. Злоумышленники убедили её и супруга, что от их имени оформлена доверенность на некоего гражданина, занимающегося мошенничеством. Для "пресечения противоправных действий" паре надо было выполнять все инструкции, а в подтверждение через мессенджер им прислали поддельные документы.

Позже супруги сняли все сбережения (более 2 млн руб.), заложили в ломбард золотые украшения (получили 460 тыс. руб.) и заняли у знакомых 580 тыс. руб. Переводы они осуществляли через банкоматы в Челябинске: мошенники утверждали, что "деньги помечены" и их могут обработать только определенные банкоматы. Осознание обмана пришло после очередного ночного звонка с требованием снова ехать в Челябинск. Супруги обратились в полицию. Общая сумма ущерба составила 3,4 млн руб., сообщает УМВД по Челябинской области.