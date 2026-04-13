В Верхней Пышме продолжают реконструкцию школы №22

В уральском городе Верхняя Пышма продолжается реконструкция школы №22. На строительной площадке побывали депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов и директор по персоналу и общим вопросом АО "Уралэлектромедь" Дмитрий Галенковский.

"Я помню школу №22 Верхней Пышмы типовым зданием 1968 года постройки. Несмотря на прежние скромные условия, она неоднократно входила в ТОП-100 лучших школ России и стала стартовой площадкой для проекта "Инженерные классы", который был транслирован на другие города Свердловской области и вошел в национальный проект "Кадры", - рассказал Алексей Свалов.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Верхней Пышмы, в 2024 году стартовала реконструкция школы, которая преобразила прежнее здание до неузнаваемости. Уникальное по форме четырехэтажное здание в виде буквы "Е" приобрело очертания. Завершен монтаж кровли, выполнено остекление, продолжаются работы по прокладке инженерных сетей. Подрядная организация ООО "ЭнергоКомплекс" готовится приступить к отделочным работам.

Проект здания отличается от всех школ, построенных в городском округе. В реконструированной школе оборудуют 49 классов по 25 мест, специализированные зоны для маломобильных детей с лифтами и адаптированными санузлами. Отдельное внимание уделено творческим направлениям: в здании появится шумоизолированный кабинет музыки, два зрительных зала с гримерками и операторской, а также пространства для внеклассной деятельности – от автомоделирования до занятий с логопедом.

"С 22 школы начался проект "Инженерные классы" и профориентационная работа нашего градообразующего предприятия. Ученики нацелены на поступление в специализированные колледжи и вузы, и уже со школьной скамьи выбирают работу инженера, понимая, что после завершения обучения придут на предприятие с достойной заработной платой", - рассказал Дмитрий Галенковский.

"Верхняя Пышма динамично развивается. Важная задача, обозначенная народной программой "Единой России" – чтобы жители города могли создавать семьи и растить детей в достойных условиях", - отметил Алексей Свалов.

Завершить работы планируется в 2027 году. В одну смену здесь смогут обучаться 1225 детей. Реконструкция школы №22 находится на личном контроле губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Это восьмая школа в городском округе, которая изменится до неузнаваемости в рамках национального проекта "Образование" и народной программы партии "Единая Россия".