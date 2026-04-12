Фонд святой Екатерины помог доставить благодатный огонь в Екатеринбург

Благодатный огонь из храма Гроба Господня прибыл в Екатеринбург. Уральские паломники доставили святыню на Урал специальным бортом, который каждый год помогают организовать Фонд святой Екатерины и группа компаний «Сима-Ленд».

Самолет уже приземлился в аэропорту Кольцово, где миссию встретили десятки священнослужителей и православных верующих со всего Урала.

Они приняли Благодатный огонь из рук старшего священника Храма-на-Крови, протоирея Максим Меняйло, директора фонда Александра Андреева и президента Академии спорта РМК Ивана Штыркова, чтобы развезти их по своим приходам.

Праздник Светлой Пасхи Христовой празднуют в Екатеринбурге с размахом — город уже украшен многометровыми инсталляциями в виде пасхальных яиц, а на медиа-экранах города можно увидеть яркие поздравления.

И, кончено, особое внимание уделяется молитве. В Свято-Троицком кафедральном соборе сегодня ночью состоялось первое праздничное богослужение, а сегодня в 16:00 православные верующие многотысячным крестным ходом пронесут Благодатный огонь от собора до Храма-на-Крови.