Тюрьма за мусор из окна: эксперт предупредил россиян о суровом наказании

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил россиян, что за выброс мусора из окна можно попасть в тюрьму на срок до трех лет. В интервью "Известиям" специалист пояснил, что полиция вряд ли заведет уголовное дело за разовый случай, но обязательно выпишет административный штраф. По ст. 8.2 КоАП РФ нарушитель заплатит 3000 рублей в первый раз и 5000 рублей - если совершит проступок снова. Такие меры призваны отучить жителей от неправильного обращения с бытовыми отходами.

Дмитрий Бондарь уточнил, что уголовная ответственность наступает, когда действия человека приводят к серьезным последствиям. Если брошенный предмет нанесет прохожему тяжелую травму, следователи могут возбудить дело по ст. 118 УК РФ. В этом случае суд может ограничить свободу виновника на три года. Чтобы доказать вину соседа, правоохранители используют записи с видеокамер, показания очевидцев и акты от управляющей компании. Также пострадавшие могут привлечь экспертов для оценки ущерба, чтобы потом взыскать через суд денежную компенсацию с обидчика.