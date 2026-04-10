Состоялся личный прием граждан спикером кубанского парламента

Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко провел очередной личный прием граждан, в котором также участвовали заместители руководителя ЗСК Николай Петропавловский и Сергей Болдин, председатель военного комитета Евгений Шендрик, замминистра труда и соцразвития региона Александр Костанов.

Трое жителей Краснодарского края обратились к спикеру с разными актуальными вопросами.

Так, житель города-курорта Геленджик дистанционно обратился с вопросом по поводу отсутствия льгот, в том числе на санаторно-курортное лечение, у сотрудников Росгвардии, участвующих в СВО.

Юрий Бурлачко пояснил, что матпомощь в виде однократной оплаты стоимости услуг санаторно-курортного лечения на территории Кубани установлена Постановлением Губернатора Краснодарского края от 22.09.2023 г. № 737 для нескольких категорий граждан.

«Законодательным Собранием приняты 16 краевых законов, направленных на поддержку участников СВО. Данный вопрос находится в компетенции органов исполнительной власти региона. Во взаимодействии с профильными ведомствами мы проанализируем ситуацию, определим количество потенциальных получателей этой выплаты и сумму необходимых средств. И в случае, если придем к какому-то общему решению, я думаю, эта инициатива будет поддержана», – сказал Юрий Бурлачко.

Женщина, переехавшая на Кубань из Курганской области 12 лет назад, сообщила спикеру, что в ее семье воспитывается 14 детей. Мама имеет знаки отличия Курганской области «Материнская слава» 1, 2 и 3 степеней, она также лауреат общественной награды Краснодарского края «За благотворительность и добровольчество – Благотворитель Кубани», возглавляет НКО «Социальное служение «Путь». Она обратилась к главе регионального парламента с предложениями о совершенствовании мер поддержки семей с десятью и более детьми. В частности по организации единого окна для многодетных – портала, где была бы аккумулирована актуальная информация о мерах соцподдержки многодетных семей, обеспечении автотранспортом, информация о проведении мероприятий, предоставлении возможностей по бесплатному посещению детских центров, введении бесплатного проезда для родителей и другие.

Юрий Бурлачко заявил, что все эти вопросы будут проработаны профильными комитетами ЗСК в координации с исполнительной властью, депутатами Государственной Думы.

«Учитывая заслуги заявителя, положительную характеристику и ходатайство муниципального образования город Краснодар, принято решение о ее награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Краснодарского края. Соответствующее постановление было поддержано депутатами на недавней сессии», – отметил Юрий Бурлачко и вручил заявительнице Почетную грамоту ЗСК.

Еще одно обращение Еще одна заявительница обратилась с вопросом о предоставлении земельного участка многодетной семье из Динского района. В муниципалитете был получен отказ по причине того, что ее бывший супруг еще до брака получил от государства земельный участок по другим основаниям.

Зампред ЗСК, председатель комитета по имуществу и земле Сергей Болдин пояснил о проведенной профильным комитетом ЗСК работе в связи с этой ситуацией. Комитет разработал поправки в краевой закон о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков. Документ касается уточнения условий постановки данной категории граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земли. В настоящее время законопроект направлен в прокуратуру и органы исполнительной власти для замечаний и предложений и будет рекомендован для включения в проект повестки предстоящей сессии краевого парламента.

Руководитель ЗСК дал поручение держать этот вопрос на контроле до вступления закона в силу, а после помочь заявительнице вновь обратиться в муниципалитет.

Подводя итоги приема граждан, Юрий Бурлачко отметил важность личных встреч с людьми. А все поднятые в ходе приема вопросы держать на контроле председателя ЗСК и профильных комитетов.