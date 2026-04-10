Импорт замещает сезон: во сколько обойдется ягодная корзина в апреле

В начале апреля минимальная цена на клубнику в российских магазинах составляет 1120 рублей за килограмм. Упаковка голубики весом 125 граммов стоит от 240 рублей, по данным "ТАСС". Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов сообщил, что сейчас крупные сети предлагают до 17 видов свежих ягод. Покупатели могут найти на полках малину, ежевику, черешню, физалис и различные ягодные смеси.

Станислав Богданов пояснил, что магазины продают преимущественно импортные товары. Российские фермеры начнут собирать урожай только в мае или летом, поэтому сейчас ягоды везут из-за границы. Основные поставки идут из Египта, Турции, Марокко и Перу. Также продукцию в Россию доставляют экспортеры из Ливана, Мексики, Армении и Белоруссии. Именно эти страны обеспечивают наличие ягод на прилавках до начала отечественного сезона.

Ранее сообщалось, что за последний год готовые пасхальные куличи в России подорожали в среднем на 19%, при этом покупатели продолжают активно приобретать праздничную выпечку. Ситуация в регионах сильно отличается: если в Тюменской области средний чек подскочил на 38%, а в Ростовской области и Башкирии - на 31% и 21% соответственно.