Фонд святой Екатерины передаст врачам Екатеринбурга 5000 освященны куличей

10 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины передаст врачам Екатеринбурга 5000 освященны куличей

К Светлому празднику Пасхи особое поздравление Фонд святой Екатерины подготовил для медицинских работников Екатеринбурга. Сегодня состоялось освящение 5000 куличей, которые развезут и передадут врачам на светлой Седьмице.

(2026)|Фото: фонд святой Екатерины

Изготовление пасхального угощения была организована на одном из местных производств, а таинство освящения традиционно произвел врио старший священник Иоанно-Предтеченского собора, иерей Павел Кононенко.

(2026)|Фото: фонд святой Екатерины

«Большая благодарность медикам, которые лечат нас, лечат наших детей, наших родителей, наших друзей, вообще всех. Весь наш народ лечат, потому что... они уподобляются через это самому Христу. Христос, когда жил на земле, когда ходил своими пречистыми стопами по земле, он в том числе и исцелял. Ну и конечно благословлял всех и говорил о Царстве Небесном и сам воскрес ради нашего спасения. Участие в таком благом деле — это для меня почетно. Придает мне огромную радость, что мне выпадает такая честь участвовать в освящение, благословение куличей и тем самым поучаствовать в поздравлении наших врачей», - делится врио старший священник Иоанно-Предтеченского собора, иерей Павел Кононенко.

(2026)|Фото: фонд святой Екатерины

К празднику Пасхи городское пространство уральской столицы будет украшено красочными цветочными пасхальными яйцами высотой до 2,5 метров. Их можно будет найти и сделать памятные фотографии у часовни святой Екатерины, на перекрестке Ленина-Вайнера и спортивном квартале «Архангел Михаил». 

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

В этом году Фонд святой Екатерины предложит горожанам и гостям города вместе с профессиональным художником принять участие в росписи уникального пасхального арт-объекта, который разместится на улице Вайнера. Здесь же пройдет детский мастер-класс по украшения пасхальных яичек.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

В пасхальную ночь Екатеринбург окрасится в праздничный красный цвет, которым будет подсвечен главный проспект города, здание Администрации, УГМК-Арена, Макаровский мост, а на центральных медиа-фасадах можно будет увидеть пасхальные ролики.

Теги: фонд святой екатерины, пасхальная ночь, куличи


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети