Фонд святой Екатерины передаст врачам Екатеринбурга 5000 освященны куличей

К Светлому празднику Пасхи особое поздравление Фонд святой Екатерины подготовил для медицинских работников Екатеринбурга. Сегодня состоялось освящение 5000 куличей, которые развезут и передадут врачам на светлой Седьмице.

Изготовление пасхального угощения была организована на одном из местных производств, а таинство освящения традиционно произвел врио старший священник Иоанно-Предтеченского собора, иерей Павел Кононенко.

«Большая благодарность медикам, которые лечат нас, лечат наших детей, наших родителей, наших друзей, вообще всех. Весь наш народ лечат, потому что... они уподобляются через это самому Христу. Христос, когда жил на земле, когда ходил своими пречистыми стопами по земле, он в том числе и исцелял. Ну и конечно благословлял всех и говорил о Царстве Небесном и сам воскрес ради нашего спасения. Участие в таком благом деле — это для меня почетно. Придает мне огромную радость, что мне выпадает такая честь участвовать в освящение, благословение куличей и тем самым поучаствовать в поздравлении наших врачей», - делится врио старший священник Иоанно-Предтеченского собора, иерей Павел Кононенко.

К празднику Пасхи городское пространство уральской столицы будет украшено красочными цветочными пасхальными яйцами высотой до 2,5 метров. Их можно будет найти и сделать памятные фотографии у часовни святой Екатерины, на перекрестке Ленина-Вайнера и спортивном квартале «Архангел Михаил».

В этом году Фонд святой Екатерины предложит горожанам и гостям города вместе с профессиональным художником принять участие в росписи уникального пасхального арт-объекта, который разместится на улице Вайнера. Здесь же пройдет детский мастер-класс по украшения пасхальных яичек.

В пасхальную ночь Екатеринбург окрасится в праздничный красный цвет, которым будет подсвечен главный проспект города, здание Администрации, УГМК-Арена, Макаровский мост, а на центральных медиа-фасадах можно будет увидеть пасхальные ролики.