Вице-губернатор Петербурга не оценил идею платного въезда в центр города

Вице-губернатор Кирилл Поляков не поддержал идею введения платного въезда или запрета на въезд в центр Петербурга. Об этом он заявил в интервью "Фонтанке".

По оценке чиновника, подобные меры вряд ли окажутся эффективнее уже действующих инструментов, в частности, системы платной парковки.

Как отметил Поляков, транспортная реформа повысила доступность общественного транспорта, а расширение зоны платной парковки стимулирует жителей реже пользоваться личными автомобилями.

Он добавил, что дальнейшее развитие инфраструктуры — строительство дорог, мостов и увеличение числа выделенных полос — позволит сдерживать рост пробок даже при увеличении числа машин.

Напомним, власти Петербурга заговорили о неизбежности введения платы за въезд в центр города. В январе спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский ("Единая Россия") предложил действовать на опережение и включить многомиллионный город в пилотный эксперимент. Парламентарий сослался на мировой опыт, который показывает значительное улучшение ситуации в городах с платным въездом в центральную часть.