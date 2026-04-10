Разрыв в пенсиях между регионами России превысил 23 тысячи рублей

Журналисты изучили статистику Социального фонда за февраль 2026 года и обнаружили огромную разницу в доходах пенсионеров. Выяснилось, что средние пенсии в разных концах страны отличаются друг от друга более чем на 23 тысячи рублей. На размер выплат сильно влияет место проживания человека и региональные надбавки, которые устанавливает государство, пишет ТАСС.

Самую высокую среднюю пенсию Соцфонд зафиксировал на Чукотке - там пожилые люди получают 41 943 рубля. В то же время самый низкий показатель аналитики отметили в Дагестане, где средняя выплата составляет всего 18 615 рублей. Таким образом, разница между выплатами в этих двух регионах достигла 23 328 рублей. Статистика наглядно показывает, насколько сильно отличаются суммы, которые государство начисляет гражданам в зависимости от субъекта РФ.

Напомним, депутат Госдумы Оксана Дмитриева в своей научной статье доказала, что пенсионные реформы в России привели к результатам, обратным заявленным, и лишили граждан части прав. Главной проблемой стало падение коэффициента замещения - отношения пенсии к зарплате, который снизился с 32% в 2002 году до 23% в 2007 году.