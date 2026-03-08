Первая неделя военной операции против Ирана стоила США $6 миллиардов

За неделю военной операции на Ближнем Востоке США потратили порядка шести миллиардов долларов. Такие подсчеты привела газета The New York Times.

Газета ссылается на сведения о расходах, которые Пентагон передал Конгрессу. Большая часть этой суммы - 4 млрд долларов, была потрачена на боеприпасы, включая снаряды для системы перехвата иранских ракет. Ожидается, что военное ведомство потребует дополнительного финансирования военной операции.

Кризис на Ближнем Востоке начался с ударов США и Израиля 28 февраля по крупнейшим иранским городам. От ответных ударов пострадали объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.