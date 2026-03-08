Игорь Мартынов поздравил всех астраханок с Международным женским Днем 8 марта

Председатель Астраханской областной Думы Игорь Мартынов поздравил всех женщин с Международным женским Днем 8 марта.

"От имени депутатов Думы Астраханской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта!", - говорится в поздравлении.

Спикер регионального парламента выразил искреннюю признательностью всем жительницам Астраханской области - матерям, жёнам, дочерям, сёстрам, коллегам.

"Вы дарите миру красоту и гармонию, наполняете жизнь смыслом и вдохновением. Ваша мудрость, терпение, невероятная сила духа и доброта являются настоящей опорой для семьи, основой процветания нашей родной Астраханской области", - подчеркнул Игорь Мартынов.

И пожелал крепкого здоровья, неувядающей молодости души, бесконечного счастья, любви и заботы близких.

"Пусть в ваших глазах всегда сияет радость, а каждый день приносит новые поводы для улыбки и уверенность в завтрашнем дне. С праздником!", - говорится поздравлении.