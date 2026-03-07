В екатеринбургском СИЗО у арестанта нашли вай-фай роутеры и модем

У одного из арестантов СИЗО-1 (Екатеринбург) обнаружили сразу несколько предметов для выхода в интернет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, 6 марта в екатеринбургском СИЗО проводился обыск обвиняемого по статьям УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" и "Участие в преступном сообществе". В ходе обыска у арестанта были обнаружены два вай-фай роутера, один вай-фай модем и один картридер. Все это было спрятано в сумке обвиняемого.

Запрещенные предметы изъяты. Проводится проверка.

Напомним, в конце прошлого года в одной из уральских колоний перехватили посылку с хитро спрятанным телефоном. Он предназначался осужденному за терроризм.