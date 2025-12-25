Сидящему в екатеринбургской колонии террористу прислали спрятанный в мыле телефон

В одной из уральских колоний перехватили посылку с хитро спрятанным телефоном. Он предназначался осужденному за терроризм.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, в ИК-10 (Екатеринбург) пришла посылка от жителя Ленинградской области. При осмотре в ней был обнаружен и изъят сотовый телефон, спрятанный ухищренным способом в куске мыла.

Хотя посылка была адресована осужденному за незаконный оборот наркотиков, оперативники установили, что на самом деле телефон предназначался для другого осужденного по целому ряду статей УК РФ: "Приготовление к преступлению", "Террористический акт" и "Незаконный оборот оружия". Сейчас проводится проверка.

Напомним, недавно на Урале экс-сотрудник колонии получил срок за передачу лекарства одному из заключенных.