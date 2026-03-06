ВТБ предоставит кредиты на инвестпроекты создания комбинатов выращивания орхидей и хризантем в Сибири

ВТБ заключил кредитные соглашения с группой компаний «Горкунов» на финансирование двух инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов в Новосибирской области и Алтайском крае. Общий объем инвестиций превышает 3,6 млрд рублей, из которых 2,2 млрд рублей — средства банка сроком на 8 лет, предоставленные в рамках госпрограммы Минсельхоза РФ № 1528.

«Для выращивания цветов в Сибири требуются серьёзные инвестиции и особые технологии. Нам важно поддерживать бизнес в развитии здесь уникального производства, которое укрепит экономику региона и создаст новые рабочие места. А еще подарит возможность особенно в преддверии весенних праздников порадовать близких», — сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

В Новосибирской области компания ТК «Новосибирский» реализует проект строительства тепличного комплекса площадью 3,2 Га по выращиванию орхидей фаленопсис. Бюджет проекта составляет 1,7 млрд рублей, из которых 1,350 млрд рублей — льготное инвестиционное финансирование ВТБ. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Выход на проектную мощность предполагает производство до 2,7 млн растений в год, что позволит занять с учетом действующих проектов более 70% российского рынка орхидей.

В Алтайском крае компания ТК «Толмачевский» строит тепличный комплекс площадью 4,8 Га по выращиванию хризантем. Общий бюджет проекта — 1,9 млрд рублей, из которых 900 млн рублей — финансирование, предоставленное ВТБ по льготной программе. Запуск объекта намечен на 2026 год, прогнозируемый объем производства — до 8,7 млн цветов в год, что составит более 3% рынка хризантем в России.