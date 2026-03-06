СК установил причастность семерых военных ВСУ к подрыву моста в Брянской области

Следователи установили причастность семерых военных ВСУ к подрыву автомобильного путепровода в Брянской области в 2025 году. Фигурантам предъявлены обвинения, они объявлены в розыск, сообщает Следственный комитет РФ.

"Под руководством командующего Сил специальных операций ВСУ Александра Трепака и его подчиненного Богдана Ивашины разработан план вторжения украинской диверсионной группы на территорию Брянской области в целях совершения террористического акта", - сообщили в СК.

"Реализуя этот преступный план, 7 военнослужащих ВСУ незаконно пересекли государственную границу РФ. Они смонтировали на опорах конструкции автомобильного моста компоненты взрывного устройства и произвели подрыв, что привело к сходу с рельсов тепловоза и опрокидыванию двух вагонов", - заявили в ведомстве.

Напомним, вечером 31 мая на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате произошедшего погибли семь человек, 72 пассажира пострадали. Предварительный размер ущерба превысил 680 млн рублей.