В Сочи произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Сочи утром 6 марта. Его магнитуда, по уточненным данным, составила 4,1, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Эпицентр землетрясения находился в море, написал он в Telegram-канале.

Мэр добавил, что повреждений инфраструктуры нет, информации о происшествиях не поступало.

3 марта землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 21 км от Сочи. 10 февраля землетрясение интенсивностью 6 баллов произошло в 39 км от Геленджика, его ощущали в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре, Супсехе, Сукко, Крымске и других ближайших населенных пунктах.