В Екатеринбурге усилят уборку города накануне 8 Марта и в праздничные дни

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил усилить уборку города перед предстоящими праздничными выходными.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь об этом зашла на сегодняшнем совещании с руководителями районов.

"В марте выпало уже более 80% месячной нормы осадков. Снег продолжит идти и дальше. Необходимо усилить уборку накануне 8 Марта и в праздничные дни. Важно уделить особое внимание очистке главных дорог, подходам и подъездам к местам массового пребывания людей", - поручил мэр.

Орлов поставил задачу: как можно более оперативно отрабатывать замечания горожан и квартальных по вопросам уборки улиц. По его словам, нужно своевременно реагировать на обращения и устранять выявленные недостатки.

Напомним, на этой неделе жители Екатеринбурга пожаловались на гололед у тротуаров и остановок. Ранее мэр поручил усилить контроль за УК из-за плохой уборки снега.