Игорь Седов принял участие в торжественной церемонии вручения наград членам семей военнослужащих, погибших в зоне СВО

В Музее боевой славы города Астрахани прошла торжественная церемония вручения государственных наград членам семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина военнослужащие-астраханцы, которые выполняли боевые задачи в зоне СВО, посмертно были удостоены высоких государственных наград: орденов Мужества, медалей Жукова, Суворова, «За храбрость» и «За отвагу».

"Вместе с военным комиссаром города капитаном второго ранга Ильдаром Аскаровым мы передали эти награды матерям, жёнам и детям погибших героев. Для семей они останутся на вечном хранении как символ доблести и чести их близких. Вечная слава героям!", - написал Игорь Седов.