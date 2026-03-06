Экс-замминистра обороны Цаликова отправили под домашний арест

Бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест. Цаликова задержали накануне, он стал фигурантом дела о создании преступного сообщества, коррупции и отмывании нелегальных доходов.

О домашнем аресте ходатайствовало следствие.

В Следственном комитете сообщили, что эпизоды дела, связанные с Цаликовым, относятся к 2017-2024 гг.

"Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - сообщили в СКР.

Подробностей о деле пока не сообщается.

69-летний Цаликов пришел в Минобороны вместе с Сергеем Шойгу, с ним же до этого работал в МЧС. Отправлен в отставку был после отставки Шойгу.

Цаликов стал уже четвертым бывшим замом Шойгу, попавшим под следствие. Также осуждены или находятся под следствием Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов.